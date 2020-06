Suvevolle kütab teisipäeviti liiva kuumaks

Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et ootab mängima võrkpallihuvilisi mehi, naisi ja noori. "Võistkonnad moodustame kohapeal võttes aluseks mulluse paremusjärjestuse ning jagades osalejad mänguseltskondadesse nii, et kolme- või neljaliikmelised võistkonnad saaks võimalikult võrdsed," selgitas ta. "Järgnevatel teisipäevakutel on võistkondade moodustamise aluseks juba hooaja reitingutabel."