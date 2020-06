Suur suvepidu Aruküla mõisa pargis tuleb taas

Ürituse turundusjuht Johanna Tuisk ütles, et eriolukorrast tingituna kaalusid nad peo korralduse võimalusi pikalt, kuid Aruküla mõisa park on sedavõrd avar, et seal annab ka 2 + 2 reeglit järgides pidu korraldada. "Tõsi, peole müüdavate piletite arv on sellest tulenevalt siiski piiratud. Saame sisse lasta kõige rohkem 1000 külastajat," lausus ta.