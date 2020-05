Riigieksami eel: Viimane live-koolitund keskendub ärevusega toimetulekule

Haridusasutuste distantsõppe perioodi alguses ellu kutsutud algatuse eesmärgiks oli viia Eesti parimate ekspertide kogemused ja teadmised kooliõpilaste ja õpetajateni, olenemata nende asukohast. Tänase tunni avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kes tänab algatuse eestvedajaid. „See on suurepärane näide meie õpetajate nutikatest distantsõppe lahendustest, kuidas muuta õppimise põnevamaks, mitmekülgsemaks ja tõhusamaks,“ ütles Reps. „Suur tänu kõigile Eesti õpilastele ja haridustöötajatele eriolukorras õppimise ja õpetamise eest!“

Live-tundide idee autori ja peatoimetaja, Eesti Haridustehnoloogide Liidu juhi Diana Veskimägi sõnul tõid koolitunnid vaheldust distantsõppes ning aitasid õppida õppima. „Tundide eesmärgiks ei olnud asendada matemaatikat või bioloogiat, vaid viia õpilasteni need teemad, mida praegu koolides enamasti veel ei õpetata, ning inspireerida edasi püüdma. Üheksa nädala jooksul käsitlesid eksperdid, õpilased ja õpetajad teemasid praktiliselt õppimisest ja vaimsest tervisest loovuse arendamiseni,“ sõnas Veskimägi. „Rõõm on näha ja kogeda, et kogukonna ühine algatus sai vabatahtlike panustajate ning abivalmis partnerite abil niivõrd suurejooneline.“