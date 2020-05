Paidelased pahandavad: miks tehti raietöid lindude pesitsusajal

Paide linna haldusspetsialist Rein Säinas selgitas, et lindude pesitusajal puude kallale minek oli halb kokkusattumus. Linn tellis töö juba varem ja esialgu oli see plaanis aprillikuus ära teha. Töövõtja ei saanud aga oma teiste töödega nii ruttu valmis ning nii juhtuski, et puude võtmine jäi lõpuks lindude pesitsusajale ja asi kukkus selles osas väga kehvasti välja.