Paide kesklinna uus kohvikupidaja: Läinud on ülihästi!

Üks selline katsetamine saab olema sel laupäeval, mil Lepik korraldab maja tagahoovis oleva terrassiala avamiseks ja tutvustamiseks grillibufee. See tähendab, et kl 16st on esimesed liharoad grillil valmis saanud ning ootavad kohvikusaali seatud termostes sööjaid. Kohvikupidaja lisab külastaja valikul juurde ka ühe joogi.

„See on bufee nagu bufee ikka ehk söömisele me piiranguid ei pane,“ selgitas ta. „On grillliha, on grillribi ehk needsamad road, mis menüüski. Juures on ka kõik lisandid ehk kokku saab komplekteerida korraliku prae.“