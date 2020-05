Alates 1. juunist taasavatakse Eesti piirid Euroopast saabujatele

„Euroopa Liidu ja Schengeni viisaruumist ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist Eestisse reisimise võimaldamine on suur samm tavapärase vaba liikumise taastamise poole, kuid sealjuures peame teravalt silmas pidama oma rahva tervise hoidmist,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu ning lisas, et reisipiirangute muutmise juures on olulisteks ettevaatusabinõudeks karantiinikohustus ja sihtriikide koroonaviirusesse nakatunute suhtarvu jälgimine. „Arutelud teiste riikidega on toimunud tihedalt nii poliitilisel kui ka ametkondlikul tasandil kogu kriisi vältel ning inimeste tervis on kõigi prioriteet,“ lisas Reinsalu.