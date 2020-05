Enampakkumise aluseks on Paide Linnavalitsuse 17.02.2020 korraldus nr 79 „Linnavara võõrandamine“. Paide Teater müüb lavastuses „Eesti Jumalad“ kasutusel olnud kärud (kokku 3 tk). Need on eritellimusel tehtud kärud, millel pole tootenimetust ega seerianumbrit. Kärude valmistajaks on OÜ PMT.