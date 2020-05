Paljude Eesti e-poodide platvormi tarkvara on juba aegunud või peagi aegumas

Magento Enterprise Edition versioonile 1 (versioonid: 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 ja 1.4) pakutakse tarkvaralist tuge kuni 30. juunini 2020. Sõltuvalt versioonist võib see tugi hõlmata nii kvaliteediparandusi kui ka turvaaukude lappimist. Turvalise kauplemise jätkamiseks soovitatakse uuendada tarkvara järgmisele versioonile.

Samuti peaksid Magento Commerce 2 (endine Enterprise Edition) tarkvara kasutavad veebipoodnikud teadma, et tootja ei toeta ka enam versioone 2.0, 2.1 ja 2.2 ning need tuleks uuendada Magento 2.3 versioonile. See puudutab kümnendikku Magento tarkvara kasutajatest.