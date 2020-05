Ettevaatust: nädalavahetusel kerkib UV-indeks kõrgele tasemele

Laupäeval (30.05) koondub kõrgrõhkkond Skandinaavia kohale ja ulatub ikka Läänemere äärde. Samal ajal liigub Lõuna-Venemaalt madalrõhkkond Valgevene poole ja avaldab tugevat survet. Kahe rõhuala vastasmõju tõttu tugevneb põhja- ja kirdetuul, puhanguid on 12, päeval 15, pärastlõunal kuni 17 m/s. Öö tuleb selge ja õhutemperatuuri miinimum langeb 5..6°C-ni, rannikul jääb 10°C lähedale. Päev on enamasti päikeseline, mida võivad lühiajaliselt pilverüngad varjutada, lõuna pool võib ka taevasse õhuke pilvekiht nihkuda, kuid sellest kumab päike läbi ja ilm püsib sajuta. Õhutemperatuur tõuseb 20°C-ni, tuulele avatud rannikul on märksa jahedam.

Pühapäeval (31.05) on ülekaal kõrgrõhkkonnal kuid vastasseis lõunapoolse madalrõhkkonnaga püsib ning kirdetuule puhangud ulatuvad 15–16 m/s. Õhtul jääb tuul nõrgemaks. Ilm on kuiv ja taevas selge. Õhutemperatuuri miinimum langeb öösel 7..8°C-ni, päeval tõuseb Virumaal kuni 18°C-ni, lääne pool 20°C lähedale, tugevas kirdetuules on veepinnalt puhuva tuulega rannikul aga üsna kõle.

Kaitse oma nahka

UV-indeksi väärtuse kasvades suureneb oht inimese nahale ja silmadele ning kahjustused tekivad kiiremini. UV kiirguse päevadoosid on meie laiuskraadidel suuremad suvel, kevadisest pööripäevast kuni sügisese pööripäevani. Riigi ilmateenistuse andmetel on UV-indeks viimastel päikeselistel päevadel kerkinud kõrgele tasemele (6–7), mis tähendab, et naha kaitsmisele tuleb erilist tähelepanu pöörata.

UV-indeksi väärtused varieeruvad päeva jooksul, indeks on kõige kõrgem mõne tunni vältel keskpäeval.