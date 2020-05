Enamik avalikke jaanitulesid jääb tänavu ära

Paide linnapea Priit Värk ütles, et otseselt linna korraldada oli ainult jaanipidu Vallimäel, mida veab eest Ajakeskus Wittenstein. Külade väiksemaid jaanitulesid ei koordineeri linnavalitsus, kuigi nendeks tuleb sealt luba taotleda. Samas märkis Värk, et kõik väiksemad külad ei pruugi olla linnavalitsuselt tuletegemiseks luba küsinud. Suuremad külad, nagu Viisu, Sargvere või Tarbja, on seda ikka teinud.

Praegu on linnavalitsusel pigem selline seisukoht, et tänavu jäävad avalikud jaanituled ära. Värk märkis, et 28. mai seisuga pole ka ühtegi taotlust esitatud, kuid küsida ikka võib. Kui keegi tahab mõnes väikeses külas väga väikese rahvahulgaga jaanituld teha, siis võimalik, et luba antakse. Saja osalejaga jaanituli on kindlasti midagi muud kui 10 või 20 pidulisega tähistamine.