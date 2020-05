Aeg-ajalt jõuavad meediasse lood sellest, kuidas ajakirjanik viskab päevaks arvuti ja pastapliiatsi nurka ning paneb end mõneks tunniks või päevakski hooldekeskuse töötajana proovile. Kokkuvõttes leiavad kõik üksmeelselt, et see on ikka hirmus raske töö ja pikalt seda teha küll ei jaksa. Ei vaimselt ega füüsiliselt.