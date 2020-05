2017. aastal parteituna IRLi nimekirjas Järva vallavolikogusse valitud Rünno Lass ütles, et ettepaneku võtta vastu koalitsioonilepingu järgi EKREle kuuluv vallavolikogu aseesimehe koht tegi talle erakonna Järva valla juhatus.

«Olen olnud Koeru vallavolikogu esimees ja selle ametiga tuttav ning kohalikus poliitikas tegutsenud pea 20 aastat, nii et mul on kogemust piisavalt, et Järva vallas volikogu aseesi­mehe ametit pidada. Erakonnaga liitumine oli osa ettepanekuga kaasnenud kokkuleppest,» selgitas Lass.