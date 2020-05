Keskkonnanspektsioon manitseb jahimehi sokujahile minnes dokumente korras hoidma

„Näeme järelevalvet tehes, et mõned nõuded kipuvad ikka meelest minema, sellepärast tuletame olulisemaid punkte meelde. Soovitame veenduda, et jahipidamisõiguse tasu on makstud, jahitunnistus kehtib ning jahile minnes oleks kaasas metskitse jahiluba või jahiload,“ ütles Keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna peainspektor Tanel Tiirats.

Jahipidamisõiguse tasu saab tasuda www.pilet.ee keskkonnas, kus on juhised ka mobiilimakse tegemiseks. Kindlasti ei tohi jahipidamistasu tasuda ülekandega otse internetipangas. Seda tehes ja valides ülekandeks eelmisel aastal tehtud makse andmed, jahipidamisõigus ei realiseeru ning jahimehel ei teki jahipidamisõigust. Jahipidamisõiguse tasu maksmise kehtivust saab kontrollida www.pilet.ee keskkonnas.

Elektroonilises jahilubade andmebaasis JAHIS välja antud/genereeritud metskitse jahilubade puhul peab jahiluba olema ka paberkandjale välja prinditud. Looduses ei pruugi kõikides kohtades olla internetilevi, kuid kütitud suurulukit ei tohi tabamiskohast ära viia enne jahiloale tabamise kohta märke tegemist. Eesti Jahimeeste Selts töötab hetkel välja äppi, mis võimaldaks tulevikus teha suuruluki tabamise kohta märge jahiloale kohas, kus internetilevi puudub. See võimaldaks tulevikus ka suurulukite puhul vabaneda paberkandjal jahilubadest.

Kasutades soku küttimiseks kuuli, on nõutav ka kehtiv suuruluki laskekatse tunnistus. „Kuna eriolukorra tõttu olid suletud ka lasketiirud, otsustas Keskkonnainspektsioon, et ei me alusta menetlust alates 2020. aasta märtsikuu algusest kuni 30 päeva pärast eriolukorra lõppemist kehtivuse kaotanud laskekatse tunnistuse alusel jahti pidavate jahimeeste suhtes. Seega 1. märtsist ja eriolukorra ajal aegunud laskekatse tunnistuse alusel võib jahti pidada kuni 18. juunini, enne 1. märtsi 2020 aegunud laskekatse tunnistuse alusel sokule jahti pidada ei või,“ ütles Tiirats.

Lisaks tuletab Keskkonnainspektsioon meelde, et keelatud on jahipidamine sõidukist. Transpordivahendis peab jahirelv olema laadimata ning püssikotis. Laadimata jahirelvaks loetakse relva, millel ei ole padruneid rauas ega relvale kinnitatud salves. Jahti pidades tuleb hoonetest hoida vähemasti 200 meetri kaugusele, mille eesmärgiks on lisaks ohutule jahipidamisele ka hoonete kasutajate huvide ja kodurahu arvestamine.