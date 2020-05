Kuigi maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus hoiatas, et ka täna on Paide ringteel Tiigi tänava ristmiku juures liiklusreguleerijate koolitamise tõttu piiratud, teatas koolitust korraldav MTÜ Kesk-Eesti Õppesõiduväljak, et said laupäeval vajalikud praktilised harjutused ühe päevaga maanteel tehtud ja täna kulgeb liiklus tavapäraselt.