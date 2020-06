Päeva kangelased on lapsed

Põhjused, miks lapsed politsei poole pöörduvad on väga erinevad. Politsei- ja Piirivalveameti ennetusteenuse koordineerija Nurmely Mitrahovitš tõdes, et kahjuks on palju neid juhtumeid, kus lapsed annavad teada lähisuhtevägivallast ja tihti on juhtumiga seotud ka alkoholi tarvitamine.