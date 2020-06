G4S rannavalve avab suplushooaja 21 Eesti rannas

Eelmise suplushooaja põhimuredeks olid Seemeli sõnul vees end ohtu seadnud purjus mehed ja omapäi randa jäetud lapsed. „Alkoholijoobes inimesed peavad end sageli kõige paremateks ujujateks, aga paraku on nad kõige halvemad suplejad. Seetõttu tuleb vetelpäästjatel neid rannas manitseda ning sõnakuulmatuid uppumisohust päästa,“ selgitas Seemel.

Ta tuletab meelde sedagi, et koolieelikuid jäetakse liiga kergekäeliselt randades omapäi. „Lapse ohutuse eest vastutab ikka lapsevanem, mitte vetelpäästja või teised rannakülastajad. Väikeste laste kirg on maailma avastada, kuid ohte nad veel ei taju. Rannavalvuritel tuleb päästma minna reeglina neid lapsi, kes on järelevalveta jäetud. Koos vanemaga vees mängiv noor pereliige üldiselt hätta ei satu,“ rääkis rannavalve juht.