Alanud nädal toob sajuhooge

Esmaspäeval (1.06) püsib kõrgrõhkkond Skandinaavia kohal ja ulatub servaga üle Läänemere. Karjala kohalt kandub jahedamat ja ka veidi niiskemat õhku Eesti idapiiri lähedusse. Lisandub pilverünki, üksikud vihmahood on ka võimalikud, aga sajuhulk jääb võrdlemisi väikeseks. Põhjakaare tuule puhanguid on veel 12–13 m/s Peipsi ääres ja Kagu-Eestis, õhtuks tuul rahuneb. Õhutemperatuur on 13..14°C-st Virumaal 17..19°C-ni Lääne-Eestis.

Ilm esmaspäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Teisipäeval (2.06) kaardub kõrgrõhuhari Eesti kohale. Öö on selgem, päeval areneb mõnes kohas pilvi, aga neist sadu ei tule. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Õhuvool kaldub kirdesse ning suvesooja ja jaheduse piir surutakse Läänemere kohale. Meil saab ülekaalu Karjalast tulev külm ning öine temperatuur langeb õhus 2..7, maapinna lähedal 0°C ümbrusse, meremõjuga rannikul jääb 10°C lähedale, päeval tõuseb 14..18°C-ni.

Ilm teisipäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Kolmapäeval (3.06) suureneb lõuna poolt madalrõhkkonna surve ning idakaare tuul tugevneb veidi. Öö on selge, sajuta, aga hallaohtu ei tohiks siiski olla, temperatuur langeb õhus 4..9, rannikul 11°C-ni. Päeval lisandub pilvi, hoovihma võimalus on eelkõige Kagu-Eestis ja Peipsi ääres. Õhutemperatuur on 15..20°C.

Ilm kolmapäeval FOTO: kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Neljapäeval (4.06) jääb Eestist põhja poole kõrg- ja lõuna poole madalrõhuvöönd. Kahe rõhuala piirimail kandub idakaarest pisut mahedamat, aga ka niiskemat õhku. Taevas on pilvisem, sajuhooge on öösel mandri idaservas, päeval ka lääne pool, väiksem on saju võimalus saartel. Tuul puhub idakaarest ja jääb uuesti nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 14..19°C.