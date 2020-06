Ülesküntud maapind, jooksurajalt kooritud kiviklibu- 16aastane võttis auto ja läks kodukooli staadionile rallima

Käru põhikooli huvi- ja arendusjuht Eva Seera sõnas, et kahjuks tulevad noortele mõnikord «huvitavad» mõtte pähe. «See asi juhtus pärast lume sulamist, kui maapind oli veel päris pehme. Et staadioni drenaaž oli kehvapoolne, siis oli staadion tol hetkel üsna vesine,» selgitas ta. «Tuldi autoga, sõideti paar korda üle muru, kusjuures sinna jäädi ka kinni, nii et rööpad olid päris korralikud. Siis sõideti paar korda kivipuruga kaetud jooksurajal. Kuigi kivipurukiht on niigi üsna õhukeseks kulunud ja vajaks uuendamist, siis sõitmise tagajärjel oli nii, et kurvidest puistati seda jooksurajalt omajagu ka välja. Ka jooksurajal olid mõningased rööpad.»