Viis minutit veel ja olukord olnuks Milleri meelest hoopis teine. «Siis poleks kustutamisega ise enam hakkama saanud,» lausus ta. «Oleme siiani šokis. Kus maale võivad inimesed oma pahatahtlike tegudega minna? Kui see oli nali, siis väga rumal ja õel.»

Miller arvas, et lähima poole tunni jooksul poleks ta õue sattunud. «Ma arvasin, et olen tugev inimene ja suudan kõigega hakkama saada, aga eilne (reedene – toim) tõmbas ikka mati jalge alt. Ise veel kuidagi, aga emana on teine emotsioon,» lausus ta.