Tuludeklaratsioone saab esitada juunikuu lõpuni

Nädala alguse seisuga on esitatud 733 000 deklaratsiooni, millest 97% esitati elektrooniliselt. Praeguseks on enammakstud tulumaksu tagastatud 175 miljonit eurot ning juurdemaksmisele kuulub 51,5 miljonit eurot. Tagastamisele kuuluvast tulumaksust on annetusteks suunatud 135 000 eurot.