Järva-Jaani poes planeeritakse laiendustöid

JTÜ juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et nad tahaksid Järva-Jaani poodi laiendada, et vana lao saaks ära likvideerida ja kõik oleks ühes kohas koos. Nii ei peaks asju enam ühest majast teise tassima, mistõttu oleksid töötajad vähem koormatud ja neil oleks mugavam toimetada. Järva valda tehtud taotlusega esitatud eskiislahenduse põhjal on kaupluse müügisaali laiendus planeeritud olemasolevast hoonest ida poole ehitisealuse pinnaga umbes 950 m2.