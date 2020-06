Paide linnas uitavad kitsed ringi

Tähelepanelik inimene kirjutas, et kitsed kõndisid omapäi ringi ning suundusid staadionile muru näksima.

Eile sai Järva Teataja vihje, et kitsed ekslesid kella kahe ajal päeval endiselt seal kandis ringi. Nüüd märkas fotograaf Jan Vutt neid juba paarsada meetrit Ülejõe staadionist allavoolu metsa vahel.

Vuti hinnangul on tegemist valge emase kitsega, kellega patseerib kaasas must kitsetall. Mõlemad loomad näisid rahulikud ja tänu kevadiselt pakatavale loodusele ei kannata nad kindlasti ka tühja kõhtu.

Vutt pildistas kitseperet eemalt ja tabas isegi hetke kui kitsetall ema kõhu all isukalt piima jõi.

Vutt kirjutas oma blogis, et helistas kitsede pärast muret tundes ka erinevatele ametkondadele, kuid kahe ja poole tunni jooksul ei tulnud keegi kohale asja uurima.

Ilmselgelt on tegu kellegi kodukitsedega, kuid kas tegemist on aedikust jalga lasknud loomadega, keda omanik otsib või on loomad jõeäärsel alal vabapidamisel, ongi teatajatele selgusetuks jäänud.