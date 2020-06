President Kaljulaidist saab Rohelise Kooli liikumise patroon

„Meie otsused mõjutavad meid ümbritsevat tänapäeval rohkem kui eales varem ja enesekindlate keskkonnateadlike noorte sirgumine on meie suurim lootus kliimamuutustega toime tulemiseks. Vaid nii saame kindlad olla, et tulevane otsustajate põlvkond on meie omast nutikam ja paremate eelteadmistega, et keskkonnaprobleemidega hakkama saada,“ selgitas riigipea Rohelise Kooli programmi olulisust.