Vargamäe muuseumi aastanäitust saab uudistada virtuaalselt

Näituse idee sündis Räime sõnul seoses eriolukorraga. „Eriolukorras ei saanud inimesed muuseumit külastada, aga soov jagada siinseid teadmisi säilis,“ selgitab ta. „Otsustasime, et loome virtuaalse lahenduse ning võtame appi vaegnägija Kai Kuuse ja kirjeldustõlke koostaja Liis Selge. Meie kirjeldustõlge ei ole traditsiooniline, vaid selles on ka Kai isiklikud emotsioonid - kuidas ese lõhnab, mis emotsioonid eseme katsumisega tekivad, jms. Virtuaalnäituse kirjeldustõlge võiks huvi pakkuda ka nägijatele, et mõista milliseid detaile üks pime inimene näpuotstega tunnetab,“ ütleb Räim. Tema sõnul oli lihtne leida teemat, millest teha virtuaalnäitus. „Virtuaalnäituse esemed on muuseumi aastanäitusel „Asjad on tõepärasemad kui inimesed“ välja pandud esemed. Nüüd, kui muuseum on taas avatud, on võimalik neid esemeid ka ise vaatama tulla.“