Tänavu oli üle pika aja väga rikkalik kuusekäbiaasta

„Kuuskedel esineb rohke käbiaasta keskmiselt 5–8 aasta järel. Viimati oli nii palju käbisid 7 aastat tagasi. Kuna mullu ei kogutud kuusekäbide vähesuse tõttu käbisid ja eelmisest, veelgi rikkalikumast käbiaastast on möödunud juba seitse aastat, siis seda suurem on heameel, et nüüd õnnestus taas Eesti kuuseseemnevaru üle pika aja kvaliteetse värske seemnega nõnda suures mahus täiendada,“ rõõmustas RMK taimekasvatusjuht Anneli Laigu.

Sel hooajal koguti RMK eestvedamisel riigimetsast ja seemlatest ehk spetsiaalselt käbide tootmiseks rajatud istandikest üle 256 000 liitri kuusekäbisid, millest saadi üle 2300 kilogrammi seemet. Männikäbide 70 000 liitrist saadi värsket seemet üle 400 kilogrammi.

Et käbidest seemned kätte saada, tuleb need kuivatada. Eesti ainus käbikuivati Lääne-Virumaal Kullengal võttis käbikotte vastu mullu oktoobrist kuni tänavu märtsini. Kuna käbikotte tuli üle Eesti tuhandeid, siis käbikuivatitöö oli korraldatud kolmes vahetuses. Et kõik kogutud käbid õigeaegselt kuivatatud saaks, pandi tänavu lisaks kaasaegsetele seadmetele taas tööle ka vanad nõukogudeaegsed seadmed. Puhastatud ja sorteeritud seemned säilitatakse seemnepartiide kaupa Kullenga külmalaos.

Okaspuukäbidest seemnete eraldamine ehk lüdimine vältas hoogsas tempos peaaegu kaheksa kuud järjest ja kestis juuni alguseni. „Tavaliselt kulub kuuse- ja männikäbide lüdimiseks viis kuud, vahel saab kiireminigi, ent tänavu oli meil tõeliselt suur saak, millega toimetada,“ tõi Laigu võrdluse vaheaastatega.

Laigu ütles, et tihe tööaeg jätkub, sest suvel ootab ees veel kase- ning sügisel sanglepaseemnete varumine ning juba praegu on näha, et sel sügis-talvel on tulemas arvestatav käbiaasta männil. Männi käbiaastad esinevad keskmiselt 3–4 aasta järel.