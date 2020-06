Rannahooaja avas Paides Suvevolle võistlussari

"Pean siiski ütlema, et sellel turniiril kaotajaid pole. Hea mängukogemuse ja rohkelt elavaid elamusi said kõik osalejad. Selleks ongi see turniir ellu kutsutud, et anda kõigile võrkpalliharrastajatele võimalus mängu proovida," lausus Reinfeld.