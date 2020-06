Saatejuht tõi «Suve ÕHTU» stuudio oma kodulinna

Tuve Kärner annab saates sellise vastuse saatejuhtide Robert Rooli, Jüri Butšakovi ja Piret Laose pärimise peale, kas varjupaigast on puudu veel mõni masin, mis on Eestis ja mida väga ihaldada. «Ütlesin, et lubasin kord abikaasale, et jätan päevapealt vanatehnika kogumise maha, kui selle masina veel kuskilt kätte saan. Selle peale polnud saatejuhid kadedad ning kutsusid rahvast aitama kaasa Belazi leidmisele ja Järva-Jaani saamisele, et vana mees kogumise piinadest vabastada,» ütleb muuseumipapa Kärner naerdes pärast stuudiost pääsu.