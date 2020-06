Erakondade rahastuse järelevalve komisjon (ERJK) on pälvinud viimasel ajal kõvasti kiidusõnu neilt, kes ei toeta mõtet seda likvideerida. Nende kiidusõnade põhjal võib jääda mulje, et see komisjon on ideaalne organ, mis töötab täiuslikult. Nii see ju siiski ei ole.