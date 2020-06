Paide OTTi eestvedaja Triin Paabo ütles, et esimese korra kohta oli Paide turul ning muusika- ja teatrimaja parkla servas müüjaid parasjagu. Ostjaid ja niisama uudistajaidki jätkus. «Paraku sai osa kaubast juba poole OTTi peal otsa, sest Pähklisalu pagarikoja ning Paide kohvimaja küpsetiste järele olid inimesed vägagi maiad,» lausus ta.

Paabo sõnas, et enne avaüritust oli tal hirm nahas, et äkki ei tule kedagi kauplema. «Mõtlesin, et olen seal üksi oma kuusevõrsepesto- ja siirupi, soolakaramelli ning churros’tega, aga juba poole kuuest hakkas rahvast kogunema ning lõpuks oli nii taimede ja küpsetiste müüjaid, voodipesuga kauplejaid kui ka trikipulkade esitlejaid,» lausus ta.