Tööd kiriku juures algasid veidi enne koroonakriisi ja praeguseks on kärulased juba harjunud pildiga, et keset alevit seisva väikese puukiriku ümber on kerkinud tellingud. Ent iga päevaga järjest enam võtab väärikas vanuses jumalakoda OÜ Runda Meistrid töömeeste käte all värskemat ilmet.