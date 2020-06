Taimekaitsevahendite jääkide aruanne: 99% uuritud proovidest vastas nõuetele

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on nii sissetoodavast kui ka kohalikust toidust taimekaitsevahendite jääkide kontrollimine vajalik, et kaitsta Eesti inimeste toidulaua ohutust. “Seekordsed tulemused näitavad jätkuvalt, et eestlaste toidulauale jõudev toit on valdavalt nõuetekohane ning toiduohutus tagatud,” sõnas Aller.