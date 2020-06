Paides pedaaliti uljalt läbi linna

"Paide linn on nüüd nii suureks kasvanud, et sõidupaiku leiab igas suunas, ning kergliiklusteid on ehitatud aasta-aastalt üha rohkem," lausus Ai Türner.

Ta selgitas, et tavapäraselt on rahulikus tempos kulgeva rattasõidu eesmärk olla teel umbes tund aega. "Marsruut kujuneb spontaanselt kogunenud inimesi, nende võimekust, ilma ja hetke liikluskorraldust silmas pidades," lausus ta. "Meil ei ole tavaliselt kindlat sihtpunkti ja teekonda eelnevalt valmis mõeldud."

Türner rõhutas, et õhtused rattasõidud on jõukohased igas vanuses liikujatele. "See on sobiv üritus, kuhu tulla kogu perega. Ka lapsed on kaasa sõitma oodatud, sest tempo on kõigile jõukohane," lausus ta.