Loodusvaatluste maraton kutsub Eesti loodust avastama

Kõigile huvilistele on avatud 26 vaatlusala üle Eesti, kus võib ööpäeva jooksul loodust vaadelda, lisaks asub 15 vaatlusala eramaadel. Laupäeval ja pühapäeval on mitmel vaatlusalal võimalik osaleda juhendatud retkedel, mille käigus saavad osalejad tuttavamaks taimede, lindude, putukate ja paljude teiste eluvormidega. Vaatlusretki juhendavad kogenud loodusetundjad Tallinnas, Tartus, Sagadis, Kuusikul, Soomaal ja Võrumaal. Täpsem programm.

Korraldajad julgustavad sel aastal inimesi rohkem omal käel 2+2-reeglit järgides loodusvaatlusi tegema. Alade asukohad ja vajalikud juhendid on sündmuse kodulehel kättesaadavad. “Kui kõiki liike ära ei tunne, siis võib edastada foto või videolõigu, et spetsialistid saaksid selle alusel liigi ära määrata,” ütles maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel.

Loodusvaatluste maraton kasutab rahvusvaheliselt tuntud vaatlusformaati BioBlitz, mis näeb ette, et vaatlused toimuvad eelnevalt määratud aladel kindla ajavahemiku jooksul. Vaatlusi saab sisestada otse nutitelefoni või hiljem kodus interneti teel edastada. Kogutud loodusvaatlused jõuavad eElurikkuse andmeportaali, kus need on kõigile avalikult nähtavad. Vaatluste sisestajate vahel loositakse välja auhindu.