Neljarealine teelõik Ardust Võõbuni hakkab valmima

Asfalteerimistöid teostab Verston Ehitus OÜ, objekti peatöövõtja on AS GRK Infra ja Graniittirakennus Kallio Oy. Verstoni juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul kestab asfalteerimine veel kuni juuni keskpaigani.

„Asfalteerimistöödega alustasime eelmise aasta hilissuvel ning kui talvine ilmastikust tingitud paus välja arvata, on need järjestikku kestnud kuni tänaseni. Kuna tegemist on Eesti mõistes väga mahuka teedeehitusobjektiga, oleme rajatava lõigu lähedale ajutiselt üles pannud ka Verstoni mobiilse asfalditehase, kus on toodetud kogu Ardu-Võõbu vahelise tee jaoks vajalik asfalt,“ lisas Veskimäe.