Batuudinäppajale saadi turvakaamera abil jälile

Teisipäeval avastati Väätsal asuvas weikpargis, et sealt on kaduma läinud suur batuut. Sotsiaalmeedia vahendusel asuti kohe pahategija jälgi ajama ning päev hiljem selgus, et batuut ei vahetanudki asukohta kahel jalal liikuvate kurikaelte abil vaid mängus olid hoopis teised jõud.