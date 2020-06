Romuring peaks toimuma suve teises pooles

Seekordsel romuringil peaks sõitmas nägema 30 naist ja 70 meest – võistlema on oodata 100 autot. Kevade keskpaiga seisuga oli meestesõitude kohad täis, naisigi oli kirjas paarteist.

Romuringi korraldaja Meeme Juhkam ütles, et kui tava-aastatel on kohad täitunud loetud minutitega, siis tänavu läks sellega veidi kauem aega. «Kirjapanek algas 5. aprilli keskpäeval ja meeste kohad said täis esimese tunniga,» lausus Juhkam. «Sõiduhuvilisi on, palju on ka uusi tulijaid. Oli neidki, kes jäid ukse taha.»

Juhkami hinnangul on osalejate arv eriolukorrast kindlasti mõneti mõjutatud, kuid seis on siiski päris hea.

Seekordsel romuringil peaks sõitmas nägema 30 naist ja 70 meest – võistlema on oodata 100 autot. Kevade keskpaiga seisuga oli meestesõitude kohad täis, naisigi oli kirjas paarteist.

Kesk-Eesti Romuringi sõidetakse seda tavapäraselt Türi äärelinnas endise metsakombinaadi maa-alale maha pandud rajal. Rada on samasugune nagu viimastel romuringidel, seal leidub nii pinnase kui ka kõvakattega lõike.

Sõitma peaks Juhkami andmetel tulema huvilisi üle Eesti, sealhulgas ka Järvamaalt. Rajale tuuakse valdavalt vanemat Lääne päritolu tehnikat.

Romuring ei ole romuralli, kus autod on suletud platsil ja võitjaks tuleb viimane liikuv sõiduk. Romuring tähendab omalaadset romuautode kestussõitu, kus on oluline hoida masinat ja koguda ringe. Kõik muidugi sellest aru ei saa ning kokkupõrked ja ootamatused on romurin­gide argipäev. Meeme Juhkam selgitas, et kui vahepeal laguneb sõitjal auto ära, kuid finaaliks saab ta selle jälle korda, siis lubavad korraldajad tulla ka päeva viimastesse sõitudesse.

Päev koosneb eel- ja finaal­sõitudest, kusjuures mehed on jagatud kahte rühma. Korraldajad on plaaninud, et nii meestel kui ka naistel on kaks eel- ja kaks finaalsõitu.

Seda, mitmes Kesk-Eesti Romuring see Meeme Juhkamil korraldada on, ta kohe öelda ei osanud. «Romuringe olen korraldanud 11 aastat ning viimastel aastatel on olnud kavas nii kevadine kui ka sügisene ettevõtmine,» lausus ta. «Üritusi võib olla juba kogunenud 14-15.»

Sõidetud on nii Säreveres, Veskisillal kui ka Türi äärelinnas.

Kevadine romuring on olnud alati plaanitud Türi lillelaada nädalavahetusele.