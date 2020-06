Ümber Viljandi järve jooksule registreerimine on lõppenud

Keskööks oli kirjas 2014 jooksjat, kes praeguse kava kohaselt jagatakse 1. augustil kolme starti. Nädala hakul pidid korraldajad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks riigis seatud reeglite tõttu piirama järvejooksule lubatud osalejate hulka ning registreerunute piiriks seati 2000 jooksjat ja kepikõndijat. Varasematel aastatel on ümber Viljandi järve jooksul olnud ligi 4000 osalejat. Juhul kui valitsuse ja Terviseameti otsusel lubatakse 1. augustil korraldada praegusest suurema rahvaarvuga üritusi, avatakse jooksule registreerimine uuesti.

Korraldustoimkond ei ole jooksu juhendit veel ümber teinud ning see loodetakse paika saada juuli alguseks. Jooksu korraldamine ühe päeva jooksul kolme erineva stardiga annab võimaluse jooksjaid hajutada. Selleks ajaks kui üks grupp stardib, on teised juba lõpetanud või lõpetamas ning osalejate teineteisega kokku puutumine on viidud võimalikult minimaalseks.