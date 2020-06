Kettagolfimäng tõi harrastajad rajale

Järgmistel etappidel jätkame loosiauhindade loosimist (kettad, kinkekaardid,kott, meened), et kõigil oleks võiduvõimalus. Peaauhinnaks on puhkusepakett, mis loositakse välja viimasel etapil. Järvamaa discgolfi seeriavõistluse teine etapp toimub juba 10. juunil kell 18.45 Aravetel. Sarjas on kokku kuus etappi. (JT)