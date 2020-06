Järva valla elanikud kurdavad: pakendikonteinerid ajavad juba nädalaid üle ääre

Juba mai alguses kurtsid Roosna ja Ambla kandi inimesed sotsiaalmeedias, et kollased pakendikonteinerid ajavad üle ääre. Sarnast probleemi on Järva Teataja toimetusele kurtnud ka Aravete KETE ja Kaalepi elanikud. Samuti on inimesed märkinud, et sinised vanapaberi kogumise konteinerid on mitmetest varasematest kohtadest hoopis ära viidud.