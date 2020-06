Suvi tuleb Paide keskväljakul harjumatult vaikne

Ruumieksperimendi eestvedaja Maiko Kesküla loodab, et enamik linlasi mõistab, et see on kaotus. «Eriti kurb on noorte pärast, kes olid suviti keskväljakul aktiivseimad ajaveetjad. Nüüd hakkavad nad lihtsalt kooskäimiskohta ja tegevust otsima kuskilt mujalt,» lausus ta. «Linnasüda on suhteliselt elaniketa, seetõttu häiris keskväljakul õhtusel ajal tehtav inimesi vähem.»