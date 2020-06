Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ütles, et tellitud sai 150 tooli. "Tavapäraselt kasutame väikses saalis 120 tooli, kuid võtsime väikse varuga," täpsustas ta.

Toolide valik polnud Graubergi sõnul lihtne. Lõpuks leidsime sobivad isted Kadrina firmast Pixner OÜ. "Tegemist on puidust karkassil toolidega, mis on kaetud musta tekstiiliga," märkis ta. Sellised toolid on paljudes kultuuriasutustes.