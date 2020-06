Imavere krossirajal pritsis pori kahte lehte

Võistluse korraldaja Tanel Teas märkis, et kõik rajal käinud motohundid olid porised, kuid õnnelikud. "Kui nii võtta, siis oli tegelikult ju hea meel, et rada ei tolmanud. Pori oli parasjagu, et sõitjaile lõbu ja adrenaliini pakkuvat müttamist pakkuda," selgitas ta.