Pank, mis ei arvesta intresse, vaid kaloreid

„Oleme uurinud väga väikeste enneaegsete vastsündinute toitmisstrateegiat enne ja pärast doonorrinnapiima kasutuselevõttu ning tulemused on olnud väga head. Näiteks tänu doonorrinnapiimale on praktiliselt kadunud muidu enneaegseid lapsi sageli kimbutav potentsiaalselt surmav soole kärbumine,“ kommenteeris dr Tiit-Vesingi.

Kümme aastat tagasi juunikuus oma tegevust alustanud Ida-Tallinna Keskhaigla emapiimapank kogub ainsana Eestis doonoritelt rinnapiima ja vahendab seda vastsündinutele, kes seda vajavad. ITK emapiimapank kogub heade annetajate abiga aastas ligikaudu 250 liitrit doonorrinnapiima – see on ligikaudu 35 ema tubli töö, kes lisaks enda lapsele, aitavad kosuda ka teistel lastel.

Meditsiiniajakiri The Lancet andmetel on rinnapiim meie planeedi üks väärtuslikemaid ressursse. On arvatud, et rinnapiima abil võib ennetada pea 800 000 surmajuhtumit alla 5-aastastel lastel viie aasta jooksul. Üle poole nendest lastest on vastsündinud esimesel elukuul.

Doonorrinnapiim on eriti oluline nende laste puhul, kes on sündinud enneaegselt või kelle sünnikaal on väike või kes muul põhjusel ei või saada oma ema rinnapiima. „Kahjuks on ka need lapsed kõige vastuvõtlikumad mitmesugustele haigustele. Kui me pakume nendele lastele doonoririnnapiima, aitame toetada nende elu, tervist ja arengut,“ ütles dr Tiit-Vesingi. Ainuüksi ITK vastsündinute osakonnas vajab doonorrinnapiima ligikaudu 150-180 last aastas.

Kui vereülekande puhul on olulised lapse veregrupp ja reesus, siis rinnapiimaga on lood pisut lihtsamad. „Põhimõtteliselt sobib iga rinnapiim igale lapsele. Mida väiksem on enneaegne, seda kõrgema valgu ja kalorisisaldusega rinnapiima ta vajab,“ täpsustas dr Tiit-Vesingi.

Rinnapiimadoonoriks võib olla terve naine, kes on äsja sünnitanud ning toidab enda last rinnaga. Rinnapiimadoonorid läbivad sarnase kontrolli nagu veredoonorid - näiteks tehakse neile ka alati enne doonoriks hakkamist vereanalüüs. Lisaks tehakse rinnapiimale hulk teisi analüüse, mis määravad ära selle ohutuse pisikese patsiendi jaoks.