RMK leidis uusi lendorava tegevusjälgi üheksal metsaeraldisel

Lendorav on ohustatuse tõttu esimese kaitsekategooria liik, kelle tõhusaks kaitseks on hädavajalik säilitada neile sobilikud elupaigad.

„RMK töötajad käisid Keskkonnaagentuuri koostatud valimi alusel läbi metsaeraldisi, kus arvatakse, et võib esineda lendoravat ja metsise uusi, seni veel avastamata mängupaiku. Seirete eesmärk on tuvastada uued elupaigad võimalikult vara, et teaksime seal metsa majandamisel rakendada piiranguid,“ ütles RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa.