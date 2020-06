Lemmikloomaga reisides tutvu sihtriigi nõuetega

Seoses eriolukorra lõppemisega seotud piirangute leevenemisega avatakse samm-sammult Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide piirid. Suvi on peatselt käes ja algabki reisimiste hooaeg. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialist Darja Injukina tuletab meelde, et Euroopa Liidu liikmesriikides lemmikloomaga reisides tuleb täita kolme olulist nõuet. „Loom peab olema märgistatud mikrokiibiga ja üle kolme kuu vanune lemmikloom peab olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Lemmikuga peab kaasas olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, kus on märgitud looma ja tema omaniku andmed ja teostatud vaktsineerimised,“ selgitas Injukina.