Noorte Keskkonnanõukogu hindab oma esimest tegevusaastat õpetlikuks

Eelmise aasta keskkonnapäeval esimest korda kogunenud Noorte Keskkonnanõukogul on olnud adra seadmise aasta. „Üheksa noorteorganisatsiooni esindajaist koosneva ühenduse suhtes on lootused olnud kõrged,“ tõdes Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt. „Aasta jooksul on noored näinud, kuidas poliitika kujundamine reaalselt käib ja kui keeruliste läbirääkimiste käigus sünnivad kokkulepped erinevate huvigruppide vahel.“ Näiteks osales Noorte Keskkonnanõukogu senine juht Merilin Raudna-Kristoffersen Madridis toimunud ÜRO kliimakonverentsil.

Roger Tibar Eesti Noorteühenduste Liidust arvas, et sarnased noorte ekspertkogud peaks tegutsema iga ministeeriumi juures. Carolyn Mets Avatud Noortekeskuste Ühendusest hindas keskkonna teemadel sõna võttes oluliseks isiklikku head eeskuju. Noorte Keskkonnanõukogu senine esimees, Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi liige Merilin Raudna-Kristoffersen toonitas välissuhtluse olulisust, sest teiste sarnaste noorteühendustega on kasulik informatsiooni jagada ja nii näeb keskkonna valdkonnast laiemat pilti.

Nõukogu liikmed on koostanud küsitluse, et teada saada, millised keskkonnateemad on kuni 26-aastaste jaoks olulised. Küsitlus on leitav siit!