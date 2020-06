Tavapärane rongiliiklus Lelle ja Viljandi vahel on taastunud

„Enam kui kuu aega on Lelle ja Viljandi vahel tulnud kasutada asendusbusse, seda suurem on rõõm, et saame alates esmaspäevast reisijaid taas täielikult rongidega teenindada,“ ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Kuna remonttööd veel kestavad ja kiirus sellel lõigul on piiratud, tuleb arvestada mõne minuti võrra pikema sõiduaja ning muutunud väljumisaegadega. Kiiremaks muutub rongiliiklus aasta lõpus.“