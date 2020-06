Vana kunstmuru päästab palliplatsi aukudest

Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et Hammerbecki staadioni servas olevate palliplatside kummikate on muret teinud juba mitu aastat. "Raha uue katte panekuks kahjuks pole," sõnas ta.

Seega püüab spordikeskus olukorrale lahendust leida kattes esialgu ühe võrkpalliplatsi vana kunstmuruga. "Võrkpalli mängimiseks peaks ju murukate ka sobima," märkis ta. Samas kõrval olevale korvpalliplatsile pehme murukamar aga ei sobi, sest sellel ei saa palli põrgatada.

Korvpalliväljakut vana kunstmuruga ei päästa, sest sellel pall ei põrkaks. FOTO: Anne Põder

Et võrkpalliplatsi pind saaks ühtlane ja sile, võetakse vana tartaankate asfaldini välja platsilt ära ning laotatakse kunstmuru samas mõõdus sinna laiali. Muruliblede vahed täidetakse nii palju kui saab veel kummipuruga, mis teeb pinna pehmemaks. "Ühe võrkpalliväljaku suurus on 9x18 meetrit ehk siis ühe platsi tarvis kulub kunstmuru vaid tühised 162 ruutmeetrit," lausus ta.

Kui arvestada, et kasutatud kunstmuru maksab ligikaudu 2 eurot ruutmeeter, saab olukord ajutise lahenduse ligi 300 euro eest, millele lisandub tööraha.

Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et on Paide spordikeskuselt võrkpalliväljakute katte vahetust palunud mitu aastat. "Juba eelmisel aastal hoidsin hinge kinni, et keegi võrkpallureist aukudesse komistades luid ei murra. Sel kevadel oli olukord veel hullem ning ma ei julgenudki treeningutega sinna minna, vaid viisin võrkpallurid kohe pärast eriolukorra reeglite leevenemist randa liiva peale harjutama," rääkis ta.

Reinfeld ütles, et paraku on tartaankattega väljakul kevad-suvised harjutajad võrkpalliveteranid, kellele on liival mängimine liiga raske. "Nemad olid sel aastal küll seisus, et polegi kohta, kus treenida," selgitas ta.

Spordikeskus pani praegu veteranidele võrgu üles staadioni keskele murule, kuid ega seegi ole päris ohutu, sest muru on libe ning looduslik maapind kipub olema üsna konarlik.

Reinfeldi teada on kahe tartaani all oleva võrkpalliväljaku ja korvpalliplatsi uuendamiseks võetud ka hinnapakkumine, mis küündis 30 000 euro kanti. "Ilmselgelt on see suuremat sorti investeering, mida tavaliste hoolduskulude arvelt katta ei saa," ütles ta.

Seda, kui hea on vanal kunstmurul võrkpalli mängida, ei osanud Reinfeld öelda. "Aga ma arvan, et see on igal juhul parem kui sügavate aukudega kummikattel," lausus ta.