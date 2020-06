"Nukke on kogu maailmast - Euroopast, Aasiast, Ameerikast ja Aafrikast. Vanimad neist on sajandivanused, noorimad alles hiljuti poelettidelt ostetud. Kõige väiksemad on vaevalt paarisentimeetrised Guatemala murenukud. Neid saavad lapsed väikese karbiga alati kaasas kanda ja vajadusel neile oma muresid kurta. Suurimad nukud on aga samahästi kui väikeste laste suurused. On Luksemburgi ja Kanaari saarte kaunitare, Belgia vahisõdureid, indiaanlasi, Lapimaa hülgekütte, džunglist pärit looduslapsi, isegi Egiptuse muumia, kuid esindatud on ka kõigile tuntud koduse Maarjamaa rahvarõivais nukud," loetles Mülts.