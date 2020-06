Ühe küla lugu sai raamatuks

Raamatu kõige kandvamaks osaks on Järavere küla talud – nende saatus ja inimese käekäik. Autor ise on öelnud: “Minu kodu oli küla keskel, sisuliselt valla keskmes. Mul kui väga uudishimulikul poisil ei jäänud miski mällu sööbimata. Aastad 1928-1944, julgen väita, et minu pilgu ja arvamuste järgi kirjapandu on tõele väga lähedal, sest see kõik on vahetu kooselamise tulemus. Edasi aastail 1945-1949, mil õppisin sütt kaevama, toimus küla täielik hävitamine. Aasatakümneid ehitatud kodutalust sai kindluse asemel kuriteo paik.”